Aboubakar Soumahoro in visita al carcere di S. Anna

"Ho fatto visita al carcere S. Anna di Modena per verificare la condizione delle persone detenute e del personale che, ogni giorno, convive con le complessità di questo luogo". Lo dichiara Aboubakar Soumahoro, deputato eletto alla Camera nel collego 2 - Emilia Romagna e votato dai modenesi, ieri – a sorpresa e senza preavviso – si è recato in visita alla casa circondariale Sant’Anna.

"Vi sono 454 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 372.

Quasi il 70% di questi sono detenuti stranieri.

Molti di loro sono preoccupati per il reinserimento socio-lavorativo dopo la detenzione – dichiara Soumahoro.

"Vi è una carenza di funzionari pedagogici che, come rileva l’associazione Antigone, sono solamente tre per 454 detenuti.

Ritengo fondamentale, da parlamentare, continuare a visitare questi luoghi che dovrebbero essere di restringimento della libertà; non dimentichiamo che la pena deve avere soprattutto una funzione rieducativa, come scritto nel 3° comma dell’articolo 27 della Costituzione.

Questo comma, dice Soumahoro, recentemente coinvolto (ma non indagato) nel caso della cooperativa accoglienza migranti gestita dalla suocera, sancisce che: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Verificare, anche attraverso le visite, che questo articolo trovi piena applicazione, lo ritengo uno dei doveri più importanti di un parlamentare", conclude.