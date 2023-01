Abusi dopo una serata con amici Al via il processo per un giovane

Dopo una serata con gli amici si offrì di accompagnarla a casa. Secondo la presunta vittima proprio in quella occasione abusò sessualmente di lei. E’ finito a processo con l’accusa di violenza sessuale un 32enne di Sassuolo che, all’epoca dei fatti, nel 2018 aveva 27 anni. Al giovane è stato contestato non solo l’abuso sessuale ma anche l’aggravante di essersi aprofittato della condizione di inferiorità della vittima, all’epoca 21enne, dal momento che alla giovane è stato diagnosticato lieve ritardo. C’era stato oppure no il consenso della presunta vittima? Questo il quesito sollevato da difesa del ragazzo. Ieri, nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti due testimoni e il prossimo tre febbraio, dopo l’analisi dell’imputato è attesa la sentenza. Era stata proprio la presunta vittima a confidarsi coi genitori per poi decidere di sporgere denuncia nei confronti del ragazzo e amico. Infatti, in base a quanto emerso l’imputato sarebbe uscito quella sera di cinque anni fa insieme alla 20enne e ad altri amici del gruppo: una compagnia che ben si conosceva e che si frequentava da tempo. Al termine della serata - sempre in base agli esiti delle indagini - il giovane si era poi offerto di accompagnare la ragazza a casa. Una volta all’interno dell’auto, tra Formigine e Sassuolo però, avrebbe abusato sessualmente della ragazza, approfittando appunto della condizione di inferiorità della vittima. Il giovane, però, ha sempre negato ogni accusa sostenendo che quelle ‘effusioni’ all’interno della sua auto erano in realtà il frutto di una decisione condivisa. Il 32enne rischia una pesante condanna per violenza sessuale

v. r.