Abusi sulle giocatrici: arrestato allenatore di volley

Modena, 21 maggio 2025 – Terremoto nel mondo della pallavolo giovanile. Un allenatore di pallavolo è finito agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, a seguito della denuncia presentata da almeno due ragazzine della squadra che da tempo il giovane allenava. Secondo quanto trapelato – il caso è avvolto nello stretto riserbo – le minori, tra i 13 e i 14 anni, avrebbero accusato l’allenatore di violenza sessuale. I presunti abusi sarebbero avvenuti negli spogliatoi e le presunte vittime delle gravissime molestie potrebbero essere di più. Le denunce nei confronti del giovane allenatore, con una carriera importante alle spalle, sono scattate nello scorso mese di marzo.

Subito sono partite le indagini degli inquirenti che, a fronte delle testimonianze delle ragazzine e degli accertamenti effettuati, hanno portato poi all’emissione e all’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per l’uomo, residente in un comune del Modenese. Si parlerebbe di diversi episodi appunto, ‘spalmati’ in un arco di tempo ampio e a sporgere denuncia sono stati i genitori di almeno due ragazzine dopo che le adolescenti hanno rivelato quanto accaduto appunto all’interno degli spogliatoi. Una delle famiglie si è già rivolta ad un legale al fine di tutelare la figlia adolescente. Per competenza le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna e lo sportivo ora rischia di finire a processo per il reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime.