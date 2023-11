"Abusi su quei bambini". In due a rischio processo

Avrebbe abusato sessualmente dei due figli dell’amica, due bambini che all’epoca dei fatti avevano sei e sette anni ma la donna – secondo le accuse – avrebbe assistito alle violenze senza intervenire, senza opporsi al terribile gesto commesso dal conoscente. Ora sia l’uomo che la donna e mamma delle presunte vittime rischiano il processo per violenza sessuale e concorso in violenza sessuale. La vicenda, in realtà, ha origini lontane: i fatti sarebbero accaduti nel 2016 nel nostro Appennino, proprio al confine con il bolognese. Si tratta di una situazione complessa, per la quale, in realtà, il tribunale di Bologna aveva deciso per l’archiviazione. Per una questione di competenza territoriale, però, il fascicolo è arrivato a Modena e il caso è stato riaperto, con l’avvio di nuove indagini relative alle presunte violenze sessuali ai danni dei bambini. Ieri in aula il pm ha chiesto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio mentre le difese hanno chiesto il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e l’udienza è stata rinviata al primo dicembre per repliche.

La vicenda sarebbe avvenuta nell’ambito di un contesto familiare conflittuale: quello della separazione ‘difficile’ di una coppia, con la conseguente sofferenza dei tre figlioletti. Sono proprio i figli i testimoni chiave di questo delicato procedimento. In base a quanto emerso dalle indagini, infatti, le presunte vittime degli abusi si erano confidate entrambe con il fratello maggiore, oggi 18enne, raccontando di essere stati ‘toccati’ dall’amico della madre. La denuncia, però, era partita dalla scuola dopo che i bambini, già attenzionati dai servizi sociali, si erano confidati con le maestre, parlando di quelle ‘attenzioni particolari’ avvenute nell’abitazione del conoscente e alla presenza della mamma. La donna, infatti, si era trasferita temporaneamente a casa di amici di famiglia, nel nostro Appennino, proprio a seguito della separazione dal marito e, secondo il racconto dei minori, in un’occasione oltre alla propria madre avrebbe assistito alle violenze anche la moglie del presunto molestatore.

Nel corso delle audizioni protette effettuate a Bologna a seguito delle segnalazioni, però, le presunte vittime e in particolare i racconti dei bambini non erano stati ritenuti affidabili. Da qui l’archiviazione del caso in cui, tra l’altro, la mamma dei minori, rappresentata dall’avvocato Marco Caroppo non risultava indagata inizialmente. Secondo la procura modenese, invece, sia la donna che l’amico devono essere processati: l’imputato per violenza ai danni dei due bambini e la mamma dei piccoli poiché, durante gli abusi appunto, sarebbe stata presente ma non avrebbe fatto nulla per impedirle le violenze. Il padre dei bimbi ieri si è costituito parte civile nel procedimento. Il caso è stato riaperto nel 2020 e i ragazzini sono stati sentiti nell’ambito dell’incidente probatorio. Le loro testimonianze e i racconti dei presunti abusi sono stati, a distanza di anni, reputati credibili. Ora si attende la decisione del gip.