"Abusi sulla sorellastra". L’uomo rischia il processo

Avrebbe approfittato della sua innocenza, della sua ammirazione per quel fratello tanto più grande per abusare di lei. Sono pesantissime le accuse nei confronti di un 36enne modenese, accusato di violenza sessuale sulla sorellastra che, all’epoca dei fatti, nel 2021, aveva soltanto 13 anni.

A sporgere denuncia sono stati i servizi sociali dopo che la bambina, terrorizzata, aveva rivelato a scuola quanto avveniva tra le mura domestiche. Ora l’uomo – che ha negato invece ogni addebito – rischia di finire a processo per il gravissimo reato di violenza sessuale su minore.

Nei giorni scorsi il perito ha depositato la consulenza volta a stabilire, in sede di incidente probatorio, l’attendibilità della ragazzina che oggi ha 17 anni. Gli abusi (presunti) sarebbero avvenuti nella casa di famiglia, alle porte di Modena.

Secondo le accuse l’indagato si sarebbe approfittato dei momenti in cui era solo insieme alla sorellina, nata da un secondo matrimonio per abusare di lei. Atti sessuali al termine dei quali avrebbe fatto giurare alla minore di rimanere in silenzio.

La studentessa, scioccata, sarebbe poi scoppiata in lacrime a scuola, raccontando alle insegnanti ciò che avrebbe subito tra le mura domestiche. Immediata la segnalazione ai servizi sociali e, ovviamente, alle forze dell’ordine che subito hanno dato il via alle indagini.

La minore è stata poi sentita in forma protetta e sottoposta a perizia per stabilirne l’attendibilità. La prossima udienza è prevista per il 14 maggio.

Una volta tornati gli atti al pm, la procura deciderà se chiedere o meno il rinvio a giudizio per il 36enne, indagato appunto per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dal grado di parentela con la stessa.

v.r.