Abusivi nel residence per "necessità", tutti assolti

Non avevano altro posto dove dormire e il freddo era pungente. Per questo motivo si erano introdotti abusivamente nell’ex studentato, al residence Costellazioni ma, durante la notte, era scattato il blitz delle forze dell’ordine. I quattro giovani tunisini e marocchini tra i venti e i trent’anni, insieme ad alcuni connazionali minorenni erano stati denunciati per occupazione abusiva e danneggiamento. Ieri i quattro, al termine del processo sono stati tutti assolti dalle accuse con formula piena, perchè il fatto non sussiste.

In sostanza agirono per ‘stato di necessità’, ovvero spinti a trovare un ricovero per la notte. Inoltre non vi sono prove che furono proprio loro a danneggiare porte e tornelli del complesso delle Costellazioni.

L’episodio risale al 27 novembre del 2020 quando il gruppo di stranieri senza fissa dimora, alcuni dei quali difesi dall’avvocato Federica Cirilli, entrò abusivamente nell’ex studentato: poi tutti si addormentarono in alcuni giacigli di fortuna accanto ad altri profughi ospitati nell’ambito del progetto di accoglienza. I quattro erano stati rinviati a giudizio proprio per l’occupazione abusiva di quelle stanze destinate comunque all’accoglienza dei migranti e il custode aveva avvisato la polizia. Ieri sono stati tutti assolti perchè il fatto non sussiste. v.r.