Abusivi nello stabilimento dismesso. Blitz di carabinieri e polizia locale

È un fenomeno diffuso ormai, che riguarda tutta la provincia. Parliamo dell’occupazione abusiva di stabili in disuso ma, in alcune occasioni, anche di appartamenti temporaneamente vuoti. L’ennesima occupazione, infatti, è stata scoperta ieri mattina dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale di Sassuolo. I militari, con il supporto di unità cinofila della polizia locale, infatti, hanno fatto irruzione all’interno di uno stabilimento in disuso situato in via Circonvallazione Sud-Est.

Qui le pattuglie hanno trovato tre cittadini stranieri, tutti clandestini che, sostanzialmente, si erano ‘accasati’ nello stabile tanto che nell’edificio avevano già sistemato giacigli di fortuna e fornelli a gas, per prepararsi ovviamente i pasti. Si tratta di tre uomini, di 27, 33 e 57 anni, tutti di origini marocchina. Quando i militari e gli agenti sono entrati nell’edificio, hanno sorpreso gli occupanti abusivi a dormire su materassi adagiati a terra, anche in precarie condizioni igieniche. Ovviamente tutti e tre i cittadini stranieri sono stati allontanati e denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici, oltre che dell’infrazione delle norme sulla regolarità del soggiorno, essendo di fatto irregolari sul territorio dello Stato.

L’ingresso e l’ispezione dei locali, tra l’altro, è risultata complessa per i militari e gli operatori della locale che si sono trovati costretti a districarsi tra travi pericolanti, pavimenti sconnessi ed una quantità infinita di cocci in vetro acuminati, al punto che il cane ’Hector’ – ovvero il pastore belga Malinois antidroga in forza alla polizia locale di Sassuolo – ha dovuto indossare speciali calzari per la protezione delle zampe. Dopo il ‘pericoloso percorso’ carabinieri e agenti sono alla fine arrivati all’interno del locale in cui dormivano gli abusivi, identificandoli e denunciandoli.

Valentina Reggiani