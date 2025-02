Abuso di mezzi di correzione, educatrice finisce a processo

"Ciò che ho fatto era nell’esclusivo interesse del bambino. Ho agito in base alle linee guida". E’ quanto dichiarato ieri in aula da una educatrice socio pedagogica finita a processo con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Secondo quanto contestato dalla procura a seguito di una segnalazione, infatti, la donna usò metodi ‘bruschi’ per contenere un bambino con disturbo dello spettro autistico. I fatti risalgono al 2022 e sono avvenuti all’interno di una scuola dell’infanzia modenese. A segnalare alla cooperativa per la quale lavorava l’imputata il presunto abuso dei mezzi di correzione era stata l’insegnante di sostegno che, nell’assistere all’interno della sezione a determinati toni e modi nei confronti del bambino da parte dell’educatrice, aveva ritenuto necessario segnalare l’accaduto. L’imputata - educatrice socio-pedagogica, laureata in psicologia clinica e specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale – ieri, nel corso del processo, in sede di proprio esame dibattimentale, ha spiegato che in questi casi, nell’ipotesi di crisi da parte di un bambino, le linee-guida in materia prevedono tre forme di contenimento: emotivo, ambientale e fisico. "E’ esattamente ciò che è accaduto quella mattina del 2022. Avendo il bambino avuto due profonde crisi e avendo lo stesso, in entrambe le occasioni, manifestato comportamenti aggressivi, in quanto tali pericolosi per sé e per altri – ha spiegato in aula – l’alunno è stato dapprima contenuto a livello emotivo e a livello ambientale – venendo correttamente isolato temporaneamente dal gruppo classe. Dopo di che – ha detto – è stato contenuto a livello fisico". "Il bambino – sottolinea il legale dell’imputata, avvocato Guido Sola – è stato correttamente abbracciato dall’imputata che, praticando la tecnica chiamata holding, lo ha convinto a sedersi. L’insegnante supplente, per sua stessa ammissione è laureata in lingue e culture europee, non avendo dunque nessuna specifica competenza in materia". Come chiarito dagli avvocati Guido Sola e Giorgia Menani "c’è un evidente equivoco, frutto di scorretta interpretazione di quanto accaduto da parte di persona - l’insegnante supplente - che non poteva comprendere correttamente ciò che l’imputata stava facendo nell’esclusivo interesse del bambino. Confidiamo nel fatto di poter infine fare chiarezza anche grazie all’intervento processuale di Sartori che, nella propria veste di consulente tecnico della difesa, potrà certamente contribuire a sua volta a spiegare che l’operato dell’imputata è stato assolutamente in linea con quanto previsto in materia dalle relative linee-guida". Valentina Reggiani