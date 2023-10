"Abusò di una disabile". Chiesti cinque anni

Avrebbe abusato sessualmente dell’amica, approfittando dell’inferiorità psichica da cui è affetta, durante il tragitto verso casa. Ieri la pubblica accusa ha chiesto una pena pesantissima nei confronti dell’imputato, un giovane residente a Sassuolo, ovvero cinque anni di carcere con la concessione delle attenuanti (partendo da sette e mezzo). Il ragazzo, sentito nel corso delle precedenti udienze, ha sempre sostenuto però che quella notte, in auto, avvennero ‘reciproche effusioni’. La sentenza è attesa per il prossimo 15 aprile.

I fatti contestati risalgono al dicembre del 2017. In base a quanto emerso dagli accertamenti e dalle testimonianze, dopo una serata trascorsa al Bowling di Formigine con gli amici l’imputato, oggi 33enne si offrì di accompagnare a casa la presunta vittima, che all’epoca dei fatti aveva 21 anni. I ragazzi si conoscevano tutti: erano infatti membri della stessa compagnia di amici e per questo motivo la giovane aveva accettato tranquillamente il passaggio. Una volta all’interno dell’auto, però, nel tragitto tra Formigine e Sassuolo l’imputato avrebbe abusato sessualmente della ragazza, approfittando appunto della condizione di inferiorità della vittima che soffre di ‘fragilità’ psichica. Il giovane, però, ha sempre negato ogni accusa sostenendo come quelle ‘effusioni’ all’interno della sua auto fossero in realtà il frutto di una decisione condivisa, negando categoricamente di aver abusato dell’amica. La ragazza, oggi 26enne poco dopo i fatti si era confidata con i genitori e avevano deciso insieme di sporgere denuncia nei confronti del 33enne. Al giovane è stato contestato non solo il reato di violenza sessuale ma anche l’aggravante di essersi approfittato della condizione di inferiorità della vittima.

Ieri il pm Amara ha chiesto per l’imputato una pena di sette anni e mezzo, scesa a cinque grazie alle attenuanti legate al risarcimento del danno da parte dell’imputato nei confronti della ragazza. La difesa, in aula, nel corso della lunga discussione ha fatto presente però come la vittima abbia sì un leggero ritardo, ma come anche l’imputato abbia qualche ‘fragilità’ (seppur non diagnosticata), ritenendo che all’epoca dei fatti vi fu un rapporto ‘paritario’ tra i due amici, senza alcun abuso. La difesa ha chiesto per questo motivo di contestualizzare quella condotta. Ad aprile è attesa la sentenza nei confronti del giovane sassolese.

v. r.