Abusò sessualmente della sua ex: condannato

Si è introdotto dalla finestra alle tre del mattino e, una volta piombato nell’appartamento, quando ha sorpreso la sua ex nel sonno accanto ad un altro ragazzo ha iniziato ad inveire contro le vittime. Dopo di che è sceso in strada, ha tagliato le gomme delle loro auto e, una volta rientrato a forza nell’appartamento ha minacciato con il coltello la giovane, passandole la lama su tutto il corpo per poi abusare sessualmente di lei. E’ stato condannato ieri a cinque anni di carcere con le accuse di violenza sessuale, lesioni e violazione di domicilio un rumeno 29enne, dipendente di una società nel pavullese. Il giovane si trova già ristretto in carcere: era stato infatti posto agli arresti domiciliari, dopo un mese di cella, come disposto dal gip. Il procuratore capo Luca Masini aveva presentato appello al tribunale del Riesame affinché disponesse per l’imputato il carcere, poi ottenuto. La difesa del giovane aveva presentato quindi ricorso per Cassazione contro il provvedimento e la Corte Suprema, nei giorni scorsi, ha accolto l’appello del procuratore capo e accolto l’ordinanza del tribunale della libertà, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per il 29enne, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato nei confronti della vittima. L’episodio risale al luglio della scorsa estate. In sostanza l’imputato, entrato nell’abitazione della ex in piena notte, passando dalla finestra, aveva trovato la vittima, una pavullese di 33anni in intimità con un’altra persona. Da quel momento la vittima e l’amico erano piombati nel terrore più puro.

L’aggressore aveva minacciato entrambi, poi era sceso nuovamente in strada, aveva tagliato con un coltello le gomme delle vetture della donna e dell’amico, al fine di impedire loro la fuga ed era nuovamente entrato nell’appartamento. Una volta dentro con violenza e sotto la minaccia del coltello aveva obbligato quello che reputava il rivale in amore a uscire di casa. Dopo di che aveva immobilizzato la giovane, l’aveva palpeggiata e con la punta del coltello aveva ‘percorso’ tutto il suo corpo, continuando a molestarla sessualmente e a tagliarle con la lama affilata gli abiti. Dopo interminabili minuti di terrore il rumeno era fuggito in auto, dimenticandosi che all’interno della sua stessa vettura era stata montata una telecamera che lo aveva ripreso proprio nell’atto di tagliare le gomme e mentre chiudeva fuori dalla porta l’altro ragazzo. Immediatamente la giovane aveva avvisato le forze dell’ordine e sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano arrestato il 30enne. La parte civile, rappresentata dall’avvocato Manfredo Termanini, si è detta soddisfatta della sentenza.