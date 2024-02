’Abzgram’ di Wojtas: la scuola con ironia

Venerdì 1° marzo alle 19.30, presso Sugar Paper in via Cassiani 188/a, verrà presentato il libro fotografico "Abzgram" dell’artista polacca Karolina Wojtas. Il progetto, vincitore del Berlin Talent Award 2022, è stato pubblicato lo scorso anno dalla casa editrice tedesca Spector Books in collaborazione con il C/O Berlin. "Abzgram – viene spiegato – è una sorta di parodia del sistema scolastico polacco, che con i suoi modi militareschi sembra voler inquadrare dentro rigidi schemi l’incontenibile vitalità dell’adolescenza. È la risposta sarcastica a un’idea di scuola repressiva: un libro di testo alternativo, un disegno senza scopo".

Nata nel 1996, Karolina Wojtas è fotografa e artista multimediale: ha studiato alla Film School di Lodz e all’Istituto di Fotografia Creativa della Repubblica Ceca. Le sue fotografie sono prevalentemente ‘staged’ e – come nel caso di ’Abzgram’ – prende ispirazione dal contesto quotidiano privato e pubblico del luogo dove vive, la Polonia. L’incontro con l’autrice sarà moderato da Marcello Coslovi e Alex Tabellini e tradotto in tempo reale dall’inglese all’italiano. L’evento è riservato ai soci di Sugar Paper, e sarà possibile sottoscrivere la tessera in loco.

s.m.