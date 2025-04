’Accabadora’ chiude la stagione del Teatro del Popolo a Concordia

Un testo complesso, che fa interrogare su temi etici profondi, tratto da un romanzo di successo, ’Accabadora’ di Michela Murgia, conclude la stagione del Teatro del Popolo di Concordia, a cura di Ater Fondazione. Premio Campiello nel 2010, ’Accabadora’ viene riproposto ora in una trasposizione teatrale dallo stesso titolo dalla regista Veronica Cruciani. Lo spettacolo, una coproduzione Savà, Tpe – Teatro Piemonte Europa ed Emilia-Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale, andrà in scena domani alle 21.

L’accabadora, parola di tradizione sarda che prende la radice dallo spagnolo ’acabar’ che significa uccidere, finire, ed è una figura enigmatica e misteriosa, leggendaria per molti, che continua a suscitare dibattiti e riflessioni. Incarnava, infatti, un ruolo ambivalente: da un lato, era vista come una figura compassionevole, che alleviava le sofferenze dei morenti ponendo loro fine attraverso l’atto di ’finire’ il loro dolore; dall’altro, generava anche una sorta di timore reverenziale, poiché deteneva il potere di decidere quando e come una persona avrebbe concluso il proprio percorso terreno.

Il mito dell’accabadora sarda solleva dunque questioni cruciali. Indipendentemente dalla sua esistenza effettiva, il suo ruolo stimola numerose riflessioni quali l’autonomia individuale, il diritto alla libertà di scelta e l’umanità nella gestione del dolore e del fine vita.

Lo spettacolo, un monologo per voce femminile che la regista affida al talento e all’intensità di Anna Della Rosa e alla drammaturga Carlotta Corradi, ci riporta in un paesino immaginario della Sardegna. Protagonista è Maria, che a sei anni viene affidata a Bonaria Urrai come ’fill’e anima’, adozione concordata tra genitore naturale e adottivo. La donna vive sola, fa la sarta ed è anche ’accabadora’. Bonaria aiuta quindi le persone in fin di vita ad andarsene. La bambina cresce nell’ammirazione della nuova madre fino a quando scopre questa attività.

Alberto Greco