Accademia con Admo 200 Allievi Ufficiali nel registro donatori

Duecento Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena, in collaborazione con l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) Emilia-Romagna, si sono iscritti quali aspiranti donatori al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, attraverso un semplice auto-prelievo salivare, diventando così una concreta speranza di vita per tutti coloro che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, per sconfiggere malattie come la leucemia e altri tumori del sangue.

L’attività è stata preceduta da una giornata informativa, svolta lo scorso 11 aprile dalla presidente regionale ADMO, Rita Malavolta, insieme al consigliere regionale ADMO Luca Nadalini a favore dei frequentatori dell’Istituto militare modenese, con l’obiettivo di sensibilizzare gli Allievi Ufficiali sulla donazione del midollo osseo e sulla sua cruciale importanza nel salvare vite umane. L’evento ha incluso importanti testimonianze portate dalla madre di un ragazzo guarito grazie al trapianto e da donatori, tra i quali lo stesso comandante del Reggimento Allievi, Colonnello Roberto Forlani che nel suo intervento ha cercato di trasmettere ai propri Allievi l’importanza del dono, della gioia e della consapevolezza connessa al fondamentale e prezioso gesto di solidarietà.

Fondazione ADMO Emilia Romagna ETS è l’unico ente che sul territorio si occupa dell’iscrizione dei donatori di midollo osseo. Ogni anno, in Italia, sono 2.000 le persone che vengono colpite da una malattia oncoematologica che necessita di un trapianto di midollo osseo, la metà di questi sono bambini. Qualora non si trovi un donatore compatibile in famiglia lo si ricerca nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo ma la probabilità di compatibilità è di 1 su 100.000. Ad oggi oltre il 30% dei pazienti non trova un donatore compatibile.

Per questo serve che sempre più persone si iscrivano al Registro. L’obiettivo di ADMO è che tutti coloro che possono guarire grazie ad un trapianto di midollo osseo abbiano l’opportunità di salvarsi. Perciò ADMO svolge attività nelle scuole, nelle università, nei centri sportivi e altri luoghi di aggregazione, sensibilizzando i giovani.