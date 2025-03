Accademia, ecco i futuri militari. Oggi il giuramento per 224 allievi: "Un onore servire il nostro Paese"

Impegno, sacrificio, dedizione e rispetto di quei valori unici e imprescindibili, colonne portanti della vita militare. Questa mattina nella storica cornice del Cortile d’Onore del Palazzo Ducale gli allievi ufficiali del 206° Corso "Dignità" prestano solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza delle autorità civili e religiose, delle massime autorità della difesa e del Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Atteso anche il capo di Stato maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, oltre al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Salvatore Luongo.

L’atto solenne, suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante dell’Accademia, generale di Divisione Davide Scalabrin, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli allievi ufficiali nei ranghi dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, per servire l’Italia e le sue istituzioni. Il 206° corso "Dignità" è frequentato da 224 allievi ufficiali, dei quali 213 italiani e 11 stranieri, provenienti da sei paesi diversi; la componente femminile è pari a 52 allieve. Tra gli allievi ufficiali anche Ludovico Perfetti, 20 anni di Vignola.

Prima di entrare in Accademia Perfetti ha frequentato il Liceo Classico presso la Scuola Militare Teulié. "Dopo tre anni alla Teulié sono arrivato alla conclusione che questa vita fa per me e ho deciso di proseguire in questo percorso, in particolare per la sezione di medicina veterinaria. Non ho una idea precisa di dove vorrei prestare servizio in futuro: laddove l’esercito avrà bisogno io sarò pronto ad entrare in quel contesto". L’allievo ufficiale ha un fratello gemello che però lavora nell’ambito della ristorazione. "Sono il primo della mia famiglia ad intraprendere questo percorso. All’inizio – racconta – i miei genitori erano spiazzati ma ora sono orgogliosi e saranno presenti al giuramento: sono molto emozionato. Il momento più significativo vissuto fino ad oggi all’interno dell’Accademia è sicuramente la consegna dello spadino, simbolo dell’allievo ufficiale. Ricordo ancora tutte le prove per perfezionare ogni minimo dettaglio e l’emozione che si viveva in cameretta la sera prima. Sicuramente uno dei momenti più belli vissuti quel giorno è stato vedere le lacrime di gioia ed orgoglio sul volto dei miei genitori e dei miei nonni, un motivo in più per continuare lungo questa strada". Perfetti spiega come il suo auspicio sia quello, in futuro, di diventare un buon comandante, un punto di riferimento per i suoi uomini: "Capace di dimostrare tutti i valori che in Accademia ci vengono instillati. Giurare fedeltà alla Repubblica Italiana rappresenta un impegno di lealtà nei confronti dei valori dello Stato. Significa sigillare solennemente il mio animo a quello di una Nazione, giurare di servirla con estrema fiducia e abnegazione, onorato nel rappresentarla. Significa riconoscere diritti e doveri a tutti i cittadini nel rispetto delle leggi e delle istituzioni. Il giuramento, pertanto, rappresenta per me un punto di partenza, che riflette un impegno verso la realizzazione di un bene comune".

Valentina Reggiani