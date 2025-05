Accademia Militare, arriva Mattarella

Il presidente della Repubblica a Modena e sarà sicuramente una giornata indimenticabile, quella di oggi, per gli allievi ufficiali del 205° corso fierezza dell’accademia Militare di Modena. Sergio Mattarella assisterà al ‘loro Mac P 100’, ovvero alla cerimonia in programma al Novi Sad che per tradizione viene organizzata in occasione dei 100 giorni prima della conclusione del biennio di studi degli allievi. Il capo dello Stato assisterà all’emozionante passaggio della stecca Accademica dagli allievi più anziani a quelli più giovani insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto e alle più alte autorità militari.