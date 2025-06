Accademia Militare . Cambio al vertice, arriva Stefano Messina

"Tra pochi istanti ti consegnerò la bandiera, una grande responsabilità. A voi, allievi, lascio il mio cosiddetto testamento: siate determinati e consapevoli, basate la vostra professione sulla conoscenza". Con la tradizionale e simbolica consegna della bandiera di istituto ieri, nel cortile d’onore dell’Accademia militare e alla presenza delle massime autorità militari e civili, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del 70° Comandante.

Il Generale di divisione Davide Scalabrin ha salutato Modena dopo quasi quattro anni alla guida dell’Accademia. A subentrare il Generale di divisione Stefano Messina che frequentò l’accademia in qualità di allievo ufficiale dal 1991 al 1993 nel 173esimo corso. Messina, entrato nel reparto come tenente del genio guastatori della brigata paracadutisti Folgore, è stato al comando della brigata Sassari in Libano durante i combattimenti tra IDF e Hezbollah ed è stato addetto militare all’ambasciata militare italiana a Whashington.

"Mi ricordo quando ero al vostro posto in questo piazzale, nel 1993 – ha detto davanti agli allievi ufficiali – ero schierato anche io nel cortile d’onore proprio come voi. Assumere in comando è una grande emozione". All’inizio della cerimonia è stato nominato cadetto ad honorem il magnifico rettore, professor Carlo Adolfo Porro a cui è stato consegnato lo spadino.

A prendere parola, poi, il comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, che nel rivolgersi al generale Scalabrin ha affermato: "Davide, in questi quasi 4 anni alla testa dell’Accademia Militare hai impresso un grande impulso all’Istituto. Nel periodo sotto la tua guida, tra le altre cose, si è proceduto a trasferire il terzo anno di formazione dalla responsabilità della Scuola di Applicazione all’Accademia Militare, con il conseguimento della Laurea in Scienze Strategiche presso Unimore e con il 203° corso è stata inaugurata la modifica dell’ordinamento universitario, prevedendo l’inserimento di discipline comuni alla classe delle Lauree in Ingegneria".

Scalabrin ha salutato Modena: "Ora andrò a Verona a fare un lavoro diverso ma questo periodo lo ricorderò come uno dei più importanti e belli della mia vita: questo è un palazzo con un cuore pulsante".

"L’insediamento del Generale Messina è un momento di grande importanza per la nostra città e per tutto il Paese. A lui rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro", ha detto il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fd’I in Commissione Difesa.