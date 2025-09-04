Accademia Militare . Gli allievi del corso ’Fierezza’ ricevono il grado di ufficiale

Si è svolta ieri, nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare di Modena, la cerimonia di consegna del grado di sottotenente ai 152 frequentatori del 205° corso Fierezza. A presiedere l’evento il comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Stefano Messina che ha consegnato il grado all’allievo capo scelto di reggimento Rosa Zurino.

Presenti i familiari degli allievi che hanno potuto condividere, con la grande famiglia dell’Esercito, l’onore di apporre i gradi ai neo Ufficiali, a dimostrazione del costante supporto verso la scelta intrapresa e del sentimento di orgoglio per il raggiungimento di un traguardo tanto ambito.

Il Generale Messina, rivolgendosi ai neo promossi sottotenenti, futuri comandanti, ha evidenziato l’importanza di questa cerimonia sottolineando: "Il grado che oggi vi viene conferito segna un passaggio fondamentale e vi proietta verso responsabilità sempre maggiori, che vi attendono nel vostro ruolo di Comandanti di uomini e donne dell’Esercito. Siate esempio costante e impegnatevi a non smettere mai di crescere, tanto sul piano professionale quanto su quello umano. Affrontate ogni sfida con entusiasmo sincero e con la generosità che deve contraddistinguere chi ha scelto di servire le Istituzioni".

I sottotenenti proseguiranno il loro iter formativo frequentando il 3° anno presso l’Accademia Militare di Modena che è impegnata nella formazione di circa 700 frequentatori di diversi corsi di laurea quali Scienze Strategiche, Ingegneria, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Veterinaria e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

Contestualmente sono giunti a Modena gli aspiranti allievi ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri per completare l’iter selettivo previsto ai fini dell’ammissione alla frequenza del 207° corso Fermezza dell’Accademia Militare.

Il concorso pubblico, che per il 207° corso ha contato complessivamente oltre 10.000 domande, e prevede un tirocinio di 30 giorni quale ultima fase concorsuale seguito della formazione delle graduatorie di merito, avverrà l’ammissione ai corsi solo dei primi 171 concorrenti per l’Esercito e 65 per l’Arma dei Carabinieri.