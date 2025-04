Accademia, oltre lo sport. Tutti di corsa con gli allievi. Il ricavato in beneficenza

E’ uno degli appuntamenti sportivi più attesi; "Modena di corsa con l’Accademia Militare" sta per compiere 29 anni. Tutti ai blocchi di partenza per la manifestazione podistica amatoriale, organizzata in collaborazione con La Fratellanza, il Coni e il patrocinio del Comune, che domani chiamerà a raccolta tutta la città. Due percorsi, uno di quattro chilometri e l’altro di dieci che si diramano lungo le strade e piste ciclabili di Modena con partenza e arrivo in piazza Roma. Per partecipare occorre iscriversi pagando una somma di 3 euro ed è possibile farlo oggi dalle 9 alle 16,30 presso l’Accademia Militare e domani dalle 8 alle 9,30 presso la segreteria della manifestazione in piazza Roma. L’iscrizione è possibile dunque anche poco prima dell’inizio della corsa.

L’atmosfera si scalderà già alle 9, con l’alzabandiera, sempre in piazza Roma; uno dei momenti più significativi per ogni militare. Poi via alla corsa per trasformare la città in un lungo Tricolore itinerante grazie alla magliette verdi, bianche e rosse indossate dai partecipanti. La "Modena di corsa con l’Accademia Militare", rappresenta una grande festa e chiude una settimana impegnativa che ha visto gli allievi di Modena sfidare altre tre squadre di atleti nel Torneo delle Accademie Militari. I "nostri" ragazzi e le "nostre" ragazze, hanno infatti gareggiato con gli allievi dell’Aeronautica di Pozzuoli, la Marina di Livorno e la Guardia di Finanza di Bergamo in competizioni di atletica, nuoto, pallavolo, basket e tiro di precisione, disciplina quest’ultima che ha visto gli allievi dell’Accademia di Modena arrivare primi. Competizioni che si chiudono oggi per poi passare il testimone alla corsa rivolta a tutta la città di sabato che vedrà dunque protagonisti anche gli allievi delle altre scuole militari. Un momento sportivo ma anche di condivisione che ha un valore aggiunto; la somma ricavata dalle iscrizioni sarà infatti devoluta all’associazione "Gli Amici del Cuore". "L’invito è riservato a tutti – ha detto il tenente colonello Antonio Lacriola – giovani, anziani, famiglie con bambini. E’ una gara non competitiva; nel percorso di 4 chilometri che si snoderà lungo il centro di Modena si può anche camminare, il percorso da dieci chilometri è rivolto invece ai più sportivi".

Per l’Accademia di Modena una settimana di impegno agonistico ma anche un orgoglio per l’istituzione guidata dal generale Davide Scalabrin in quanto tutte le competizioni sono state seguite in streaming sul sito dell’Esercito Italiano. Giornate che hanno unito dunque sport, disciplina e comunità in un fine benefico. "Sport e militarità vanno di pari passo – ha concluso il tenente colonnello Lacriola – hanno dei valori alla base condivisi, infatti in tanti sport che si sono disputati in queste giornate, i valori sono gli stessi che vengono trasmessi ogni giorno ai nostri allievi. Questo evento è organizzato non solo per condividere lo spirito sportivo e militare ma anche quelle che sono le esperienze delle diverse accademie. Sabato vogliamo fare ancora più squadra con i cittadini modenesi nel perseguimento di un obiettivo benefico".

Emanuela Zanasi