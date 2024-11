"Accampamenti e sporcizia"

"In questa zona parcheggiare è ormai impossibile – spiega Mariachiara Ippolito – soprattutto durante le competizioni calcistiche. Ma il vero problema è quello che accade, qui, di sera. Quando con il calar del sole la situazione peggiora per un altro motivo: ci sono diversi gruppi che bivaccano, spacciano e buttano bottiglie e cartoni ovunque. La situazione però non si limita al perimetro del parcheggio di Palazzo Europa, purtroppo, ma continua anche nelle vie adiacenti, dove lo scenario si fa sempre più preoccupante. Ci vorrebbero sicuramente più forze dell’ordine, presenti e fisse in zona: molti lavoratori hanno paura di uscire la sera tardi e raggiungere l’auto".