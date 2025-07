Accampamento abusivo: "Parcheggio Palapanini, il ritorno dei nomadi"

E anche quest’anno assistiamo al solito braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e i nomadi che si stabiliscono abusivamente nei pressi del Palapanini. E anche quest’anno il Comune si fa prendere per i fondelli, con buona pace dei cittadini che guardano l’ennesima ingiustizia in città". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Sono anni che si assiste a questo teatrino dove di fatto l’amministrazione si è sempre voltata dall’altra parte, evidentemente per non disturbare chi illegalmente si accampa nei pressi del Palapanini rendendo la zona una vera e propria discarica, utilizzando abusivamente i carrelli del vicino centro commerciale e stendendo i panni sugli alberi. Il classico modus operandi sbeffeggiatorio che - come possiamo constatare - viene accettato anche da questa amministrazione".

Negrini non risparmia la stoccata all’assessore Camporota. "Ci domandiamo – prosegue il capogruppo – che fine abbiano fatto quelle attività promesse dall’assessore Camporota proprio sul tema nomadi. Delle due, l’una: o non sono mai state messe in campo oppure, seguendo pienamente la linea dell’assessorato più morbido della storia della città, quelle in atto sono troppo blande. Ad ogni modo, non ci stupisce la mancanza di incisività e comprensione dei reali problemi della città da parte dell’assessore alla sicurezza. È evidente che si sia deciso di perdere questo braccio di ferro con i nomadi sperando che nessuno se ne accorga. Per noi, invece, abbassare la testa non è assolutamente possibile, a maggior ragione quando si tratta di tutelare una zona attraversata quotidianamente da un numero considerevole di cittadini, che anche quest’anno si trovano di fronte al solito degrado figlio dell’ennesima presa in giro".

"Soltanto nell’ultimo periodo – sottolinea il capogruppo – il numero degli sgomberi ha superato la sessantina, segno evidente di come la mancanza di fermezza e l’assenza di interventi risolutivi non rappresentino un deterrente per chi occupa abusivamente le aree in questione. È inutile continuare a ribadire quanto sia fondamentale che gli sgomberi vengano effettuati con l’impiego dei carri attrezzi, affinché i mezzi vengano rimossi e si dia finalmente un segnale chiaro di discontinuità da parte dell’amministrazione. Un cambio di rotta che, purtroppo, non si è mai visto e che continuiamo a sollecitare con forza sul tema delle occupazioni irregolari".