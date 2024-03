Accecata con la candeggina: "E’ corsa nella nostra auto per sfuggire al marito. Ho cercato di bloccarlo"

"Mia moglie stava rincasando, ha sentito la donna urlare e fuggire via dal marito. Ed è intervenuta". Gianni Pollastri, commissario di polizia a Bologna e segretario nazionale del sindacato Fsp, assieme alla moglie Giuliana Gottardi, assistente capo della polizia locale di Valsamoggia, nella notte tra lunedì e martedì è intervenuto per soccorrere una donna di quarantanove anni, a cui il marito aveva gettato negli occhi della candeggina, riuscendo ad annotare il numero di traga dell’uomo, un sessantenne marocchino, e facendolo poi arrestare dai carabinieri di Vignola, dove il fatto è avvenuto. Un intervento provvidenziale degli agenti, in quel momento fuori servizio, che vivono in zona.

"Giuliana – racconta Pollastri – era in auto quando ha sentito le urla: si è subito qualificata, intimando all’uomo di lasciar stare la vittima. A quel punto lei, colto l’attimo di distrazione del marito, si è lanciata nella macchina di mia moglie, dicendo: ‘Aiutami, ti prego’". Il sessantenne, carico di rabbia, se l’è presa allora anche con l’agente, aprendo la portiera e strappandole di mano il telefono con cui stava chiamando le forze dell’ordine. "Non solo – continua Pollastri – le ha anche tolto le chiavi dal cruscotto, piegandole e rendendole inutilizzabili. Ha poi afferrato sua moglie e l’ha portata con sé. A quel punto mia moglie è corsa in casa ad avvertirmi e chiamare i carabinieri; intanto io sono corso fuori in ciabatte per bloccare l’uomo".

Che era salito in auto, costringendo con la forza la quarantanovenne a seguirlo. "Ho cercato di bloccarlo, provando ad aprire la portiera, ma si era chiuso dentro. E poi è partito a tutta velocità: sono riuscito però ad annotare il numero di targa della macchina, che ho poi comunicato ai carabinieri. I colleghi dell’Arma sono stati tempestivi, sono arrivati in pochi attimi da noi. E poi hanno arrestato l’uomo nel giro di pochissimo".

Pollastri, da poliziotto esperto quale è, aveva già contattato l’aggressore al telefono: "Ho chiamato il cellulare di mia moglie, che lui le aveva strappato dalle mani. Quando mi ha risposto, mi sono qualificato, dicendogli che a breve sarebbe stato rintracciato e che era il caso si costituisse subito".

L’uomo è stato fermato infatti poco dopo. Aveva accompagnato la moglie in ospedale, per le lesioni agli occhi che le aveva procurato gettandole sul viso la candeggina, incapace di accettare la decisione di lei di separarsi. È stato arrestato per lesioni aggravate dai carabinieri.

"Io e Giuliana eravamo molto preoccupati per le condizioni della signora – conclude Pollastri –. Ho saputo che probabilmente non riporterà lesioni permanenti alla vista e questo ci ha un po’ rincuorato".

La donna, visita a lungo, è stata poi dimessa mentre per il marito oggi si terrà la convalida dell’arresto per lesioni aggravate.