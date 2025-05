Accertato un caso di Chikungunya

Non si tratta di Dengue ma Chikungunya: è questo il risultato delle indagini di laboratorio in merito al caso segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena, relativo a un cittadino carpigiano che ha contratto l’infezione durante un viaggio all’estero.

Nulla cambia – spiega l’Ausl – per quanto riguarda gli interventi di disinfestazione adulticidi, previsti dal protocollo sanitario in questi casi, che si protrarranno per altre due notti nell’area individuata.

"I trattamenti adulticidi devono essere considerati azioni straordinarie ad esclusiva valenza sanitaria: vengono infatti effettuati dai Comuni, secondo azioni programmate dal Servizio Igiene Pubblica, come nel caso in questione, in seguito alla segnalazione di casi anche solo sospetti di infezioni trasmesse dalla zanzara tigre attorno al domicilio ed eventualmente al luogo di lavoro. Gli interventi adulticidi – fa presente l’Ausl – vengono effettuati da ditte specializzate con l’utilizzo di prodotti certificati: le uniche indicazioni alla popolazione residente nell’area interessata riguardano semplici azioni, tra cui evitare di stazionare all’aperto nelle ore in cui viene effettuata la disinfestazione e tenere chiuse porte e finestre.

La lotta alle arbovirosi, ovvero le patologie trasmesse dagli insetti, come appunto le zanzare, passa dall’impegno di tutti: il Piano regionale per la prevenzione delle arbovirosi, operativo dal 1° maggio, vede in prima linea anche l’Ausl di Modena, per attività di sensibilizzazione e azioni di contrasto. In particolare, in questo periodo, con la frequente alternanza di pioggia e sole, si crea il clima ideale per la proliferazione della zanzara tigre, potenziale vettore di malattie infettive. Diventa fondamentale mettere in atto anche da parte dei privati cittadini interventi e azioni di prevenzione".