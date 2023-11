Accese le luminarie in centro: "Città il più possibile attrattiva"

La tradizione è stata rispettata: ieri alle 18 in punto le luminarie del Castello e del centro storico sono state accese, suscitando un clima di festa nei tanti presenti pronti ad immortale con il cellulare il momento.

"Questo è un centro storico che accoglie il periodo natalizio con luminarie ed iniziative dedicate alle famiglie ed ai più piccoli – afferma il sindaco Alberto Bellelli, presente all’inaugurazione –. L’Ammistrazione, in sinergia con CarpiLab ha voluto costruire la miglior offerta possibile per queste festività, che sono un momento di aggregazione importante per la nostra comunità ed una occasione imperdibile per il commercio".

L’illuminazione è stata resa ancora più suggestiva dall’accompagnamento musicale di una street band, costituita da dieci elementi tra fiato e percussioni. Tra le tante persone presenti, anche Rosario Cardillo, coordinatore di Carpi Lab, con il presidente Giancarlo Manicardi e la vice presidente Floriana Buriani, l’assessore allo Sport Andrea Artioli e una rappresentanza del Carpi Calcio (Foto di Daniele Lugli) che è sponsorizzato da Carpi Lab.

m.s.c.