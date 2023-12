Acceso l’albero dei record. Un abete di oltre 35 metri

Per l’affollato ‘ponte dell’Immacolata’ è scattata a Fiumalbo l’accensione dell’illuminazione dell’abete natalizio radicato più alto d’Italia e forse d’Europa. In occasione delle prime iniziative di intrattenimento natalizio (mercatini e animazione) è stato infatti illuminato l’imponente abete alto oltre 35 metri, destando l’ammirazione dei tanti visitatori che hanno scelto l’Appennino per questa prima festività pre-natalizia.

Ancor più risalto avrà quest’anno questa imponente pianta in quanto poco lontano dalla sua base sorgerà la Capanna della Natività del famoso Presepe vivente di Fiumalbo il 24 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024, con oltre 230 comparse impegnate negli antichi mestieri appenninici.

Intanto per l’abete si attende il riconoscimento ufficiale del Guinness dei primati, richiesto dal fiumalbino Diego Santi: "Nel nostro piccolo comune – fa notare Diego – nel rispetto e nella tradizione, da decenni viene illuminato questo abete di 141 anni, ancora ben vegeto e difficilmente uguagliabile, simbolo paesano e del Natale appenninico". L’albero era stato addobbato nei giorni scorsi utilizzando una speciale gru con cestello, mentre in passato la posa dei cordoni luminosi avveniva con appositi ‘scalatori’. Il tutto comunque in modo da non arrecare alcun danno alla pianta.

g.p.