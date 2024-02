"Accesso ai nidi, punteggio poco equilibrato: io mamma studentessa sono penalizzata"

"Il sistema di assegnazione dei posti ai nidi è totalmente sbagliato a parer mio: se Modena è davvero una città per famiglie come vanta di essere allora bisogna che lo dimostri, se no son solo frasi al vento". Rassegnazione mista a rabbia nei discorsi di Oriana Capone, neomamma 36enne giunta col marito dalla Puglia un anno e mezzo fa. Da 6 mesi stringe tra le braccia il piccolo Francesco mentre si alterna tra vita da mamma e impegni universitari. Sì perché Oriana è una delle tante storie ammirevoli di persone che decidono di rimettersi in gioco e di cambiare carriera: dopo una laurea in Giurisprudenza ha deciso di ritornare sui libri e di iscriversi alla facoltà universitaria di Lingue per diventare docente di scuola secondaria; proprio durante gli studi, che alternava ad un lavoro continuativo come supplente, è rimasta incinta e ha da poco partorito. Al momento di iscrivere il figlio al primo anno di nido, è rimasta sconcertata quando ha visto il punteggio. Oriana, che problematiche hai riscontrato nell’iscrizione al nido del tuo bambino?

"Mentre ero incinta ho partecipato al bando per nascituri, scoprendo mio malgrado che le graduatorie per le iscrizioni seguivano dei parametri che non hanno alcun senso logico: vengono assegnati punti alle mamme lavoratrici, mentre per chi come me studia non c’è alcun tipo di punteggio; sembra quasi che lo studio sia visto come meno importante del lavoro, e questa cosa la trovo ingiusta. Secondo me i punteggi andrebbero graduati, per esempio io che sono all’ultimo anno auspicavo che mi venisse riconosciuto qualche punto, ma non è così; vorrei solo che mi venisse data la possibilità di laurearmi".

Ci sono altri criteri che contesta riguardo all’assegnazione del punteggio?

"Sicuramente quelli che riguardano i punti in base alla collocazione geografica dei nonni. Il punteggio più alto va a chi ha i nonni più lontani di 20 km, dando quello minore a chi ha i nonni molto vicini. Ma il criterio dei 20 km va a penalizzare chi come me e mio marito ha i parenti non a 20, ma a 800 chilometri di distanza (abitando in Puglia); se una famiglia ha un’emergenza e ha un genitore che vive a Reggio Emilia, in mezz’ora arriva e gli tiene il bambino, ma se io ho una necessità impellente e chiamo i miei, loro ci mettono almeno 2 giorni ad arrivare".

Quanti sono i posti disponibili nei nidi pubblici della nostra città?

Non tanti, sicuramente non abbastanza: adesso hanno ampliato la disponibilità di ulteriori 10 posti, quando le mamme come me in attesa sono ben di più. Ci ritroveremo a dover ricorrere a baby-sitter continuative, che sono molto onerose in termini economici e giustamente non possono dare lo stesso servizio fornito da un nido".

Dal Comune, interpellati, specificano che il punteggio maggiore è previsto solo nei casi di prima laurea, per studenti in corso. Mentre a Modena "dottorandi di ricerca e specializzandi" sono equiparati ai lavoratori. "Nel prossimo anno scolastico saranno aggiunti altri 10 posti per lattanti".

Jacopo Franceschini