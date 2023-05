Accoglienza accompagnata da pragmatismo

Roberto Grimaldi

Spirito caritatevole deve fare rima anche con pragmatismo. Ce lo insegna padre Giuliano Stenico, che si occupa di accoglienza di migranti. Va ben eaccogliere chi fugge da una guerra o dalla miseria, giusto organizzarsi e chiedere più risorse. Sacrosanto dare un letto e un piatto di minestra ai bisognosi. Ma viene il momento in cui occorre pensare al dopo. Chi viene accolto deve diventare indipendente. Imparare l’italiano, apprendere un mestiere, soprattutto nei campi in cui c’è carenza di manodopera. E’ il proverbio sempre valido: se incontri uno che ha fame, non dargli un pesce, insegnagli a pescare.