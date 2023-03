Accoglienza dei minori stranieri "Quasi nessuno ha i requisiti ma restano qui a nostre spese"

"Quasi la metà dei richiedenti asilo accolti a Modena non ha diritto all’asilo, ma grazie ai ricorsi rimane a carico del sistema pubblico anche due anni". Si dicono "molto preoccupati per la gestione a Modena dell’emergenza dei minori stranieri non accompagnati" i rappresentanti di Forza Italia, per voce del capogruppo in Consiglio comunale, Piergiulio Giacobazzi.

"Ciò che temevamo è confermato dai numeri ufficiali forniti oggi (ieri, ndr) dall’assessore comunale ai servizi sociali Roberta Pinelli alla mia interrogazione sulla presenza di richiedenti asilo sul territorio comunale – spiega Giacobazzi – Su 1.095 accolti nelle strutture presenti a Modena al 31 dicembre 2022, almeno 495 erano senza requisiti necessari per ottenere l’asilo e quindi il permesso di soggiorno, ma continuavano ad essere presenti nelle strutture perché in attesa dell’esito del ricorso avverso la decisione della commissione territoriale che aveva bocciato la loro richiesta. Un’attesa che può durare anche due anni, e che nella maggior parte dei casi, circa il 60%, si conclude con un rigetto del ricorso presentato. Un rigetto che non toglie il diritto del richiedente asilo di presentare un ulteriore ricorso, prolungando ulteriormente la propria permanenza nei circuiti di accoglienza fino all’esito del giudizio".

In sintesi i dati confermano che "svariati milioni di euro pubblici – rileva il consigliere forzista – vengono spesi per l’accoglienza di persone che una volta giunti davanti ad una delle tre commissioni territoriali di valutazione in Emilia-Romagna risultano privi dei requisiti minimi (fuga da guerre, emergenze, condizioni sociali) per ottenere il diritto all’asilo. Ma che proprio grazie ai ricorsi possono continuare a godere della permanenza sul territorio e dell’accoglienza con vitto e alloggio nella rete di strutture gestite dalle cooperative dell’accoglienza. Un sistema che vanifica anche gli sforzi fatti per accelerare i tempi di analisi delle singole richieste". Se nel 2017, anno del boom di sbarchi, la permanenza nei centri di accoglienza in attesa della valutazione della propria richiesta di asilo durava anche un anno o anno e mezzo, "oggi sarebbe di 4 mesi circa per essere convocati e di 8 per l’esito – sottolinea – che però diventano anche due anni a causa dei ricorsi diventati ormai prassi garantita anche a chi, pur non avendo diritto, utilizza tale strumento per prolungare, anche per un altro anno, la propria permanenza sul territorio e l’inserimento nelle reti dell’accoglienza, nonostante le pochissime possibilità di integrazione e di avviamento al lavoro. In un limbo sociale ed istituzionale che spesso, come la cronaca conferma, sfocia in derive illegali se non criminali da parte dei singoli soggetti. E’ chiaro che un sistema così non può reggere né socialmente, né economicamente, né sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, e pregiudica l’obiettivo di garantire accoglienza e integrazione a chi, sulla base della normativa, ne ha veramente diritto". conclude Piergiulio Giacobazzi.