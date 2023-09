Accoglienza e polemiche: "Centrodestra in difficoltà. E la situazione peggiora"

Non si placa la polemica tra Pd e controdestra sull’accoglienza migranti e bandi andati deserti. "È davvero singolare quanto dichiarato dai consiglieri di Fi Platis e Giacobazzi, segno evidente di un’enorme difficoltà politica del Governo in merito alla gestione dei flussi migratori e, più nello specifico, dei minori stranieri non accompagnati", dice la senatrice dem Enza Rando. "Siamo lontani anni luce dalle promesse della campagna elettorale – continua Rando – e ogni giorno che passa la situazione peggiora. Anche le ultime immagini che arrivano da Lampedusa testimoniano chiaramente il totale fallimento politico e organizzativo dell’esecutivo Meloni nella gestione di un fenomeno come quello migratorio, che è strutturale e non emergenziale. Invece di scaricare le responsabilità dei loro fallimenti sulle Prefetture, sui territori e sulle cooperative, occorre trovare soluzioni e dare risposte, in primis al territorio modenese che ha ultimamente certificato al Viminale la saturazione totale del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".

La prima preoccupazione di tutti è "perché i bandi gestiti dalle Prefetture vanno deserti" e la risposta, secondo Rando, "è l’esatto contrario di ciò che lasciano intendere con il loro esposto in Procura". "Le procedure per selezionare i gestori vanno deserte perché le basi d’asta e i relativi costi singoli –dice la senatrice – in relazione alle prestazioni richieste da capitolato, sono ampiamente insufficienti per i soggetti che partecipano. Invece di puntare il dito contro inesistenti cartelli economici, la destra dovrebbe interrompere l’approccio ideologico avuto finora e prendersi le proprie responsabilità rispetto alle politiche migratorie".

Elisa Rossini di Fratelli d’Italia invece presenta un’interrogazione "sulla mancata intesa da parte della Regione Emilia Romagna alla dichiarazione dello Stato di emergenza flussi di persone migranti". "Ricordo che l’11 aprile scorso – dice Rossini – il Consiglio dei Ministri ha dichiarato sull’intero territorio nazionale, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso nel territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e parallelamente è stato posto a carico del Fondo per le emergenze nazionali un primo stanziamento straordinario da 5 milioni di euro, per le prime misure urgenti. Ebbene a fronte dell’intesa di quasi tutte le regioni si è registrato il no di Emilia Romagna, Toscana e Puglia - afferma Elisa Rossini -. Non capiamo come possa trovare coerenza questa decisione con i reiterati appelli al Governo da parte del sindaco di Modena per progetti e risorse al fine di garantire un’accoglienza dignitosa. Peraltro si tratta di un netto cambio di rotta poichè tutti ricordano come Muzzarelli, prima dell’insediamento dell’attuale Governo, abbia sempre parlato di una città accogliente, rifiutando addirittura di parlare di stranieri quando ci si riferiva a persone giunte qui da altri paesi, relegando i problemi di integrazione e le conseguenti ricadute sulla sicurezza, a mere percezioni".