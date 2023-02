"Accoglienza e ristoro nella Casa per i rider"

Dall’inizio del mese è operativa a Carpi una ‘casa dei rider’, all’interno del centro sociale Gorizia di via Cuneo 51, dove i ciclo fattorini posso attendere le chiamate riparandosi dal freddo, ricaricare il cellulare, loro fondamentale strumento di lavoro in un luogo confortevole e accogliente, senza obbligo di consumazione. Anzi, il circolo stesso si è reso disponibile a offrire loro un caffè, un the caldo o dell’acqua. A fare il punto sull’andamento del progetto è stata la vicesindaco Stefania Gasparini, invitata a partecipare a una commissione del Consiglio comunale di Bologna. "L’apertura della ‘Casa dei rider’ – ha affermato la vicesindaco – rientra negli obiettivi fissati in un protocollo siglato nel 2021 con Cgil, Cisl e Uil. In precedenza l’accordo aveva portato al posizionamento, in diversi punti della città, di una serie di colonnine per l’autoriparazione delle bici. Poi è arrivata una sede vera e propria per dare ai rider accoglienza e un luogo dove poter ricaricare il cellulare, proteggersi dal caldo e dal freddo o comunque dalle intemperie meteo, e, aggiungo io, anche un luogo dove potersi ritrovare tra loro e cercare di cominciare a diventare una comunità di lavoratori, non solo dei singoli che a volte come fantasmi attraversano la nostra città". "Da parte dei gestori del centro sociale Gorizia abbiamo trovato una grandissima collaborazione e molta attenzione umana rispetto a questo problema: non a caso, oltre ai servizi già citati previsti dall’accordo, i gestori del circolo hanno detto che provvederanno anche a rifocillare i rider con un minimo di ristoro gratuito, soprattutto d’inverno".

Nel frattempo, l’Amministrazione sta cercando di pubblicizzare al meglio questa opportunità "e non nego la difficoltà di raggiungere questi lavoratori: abbiamo distribuito dei volantini in italiano e inglese nei locali della città e i gestori incontrati si sono dimostrati tutti molto favorevoli".

"A fronte della richiesta del Comune abbiamo dato la nostra disponibilità – prosegue Ester Caliumi, presidente del circolo Gorizia –. Durante le ore di apertura del bar (tutti i giorni dalle 14 alle 18, e tre serate, il giovedì dalle 20 alle 22, il mercoledì e il venerdì fino alle 23), i rider potranno stare al caldo, senza obbligo di consumazione. Per noi è un’espressione di socialità, buon senso e umanità".

Maria Silvia Cabri