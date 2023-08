Accoglienza e solidarietà Una cena per i bimbi saharawi

Dopo alcuni anni di sospensione (causa covid), quest’anno riprende vita il progetto di ospitalità estiva dei bambini Saharawi provenienti dal Sahara Occidentale. Gestito dall’associazione Kabara Lagdaf di Modena, il progetto, intrapreso 30 anni fa, coinvolge diversi comuni modenesi tra i quali, appunto, Sassuolo, che si è preso a cuore la causa di questo popolo, buona parte del quale è stato costretto dal Marocco a fuggire dalla propria terra verso alcuni campi profughi in Algeria. La presenza di questi "ambasciatori di pace" vuole trasmettere un messaggio di speranza, che verrà lanciato in occasione di una cena offerta dal circolo Arci Caccia ’Il Parco’ di via Padova che vedrà partecipare 17 bimbi Saharawi. All’evento partecipano anche associazione TPL e Comitato Parchetto Ducale Il Trifoglio.