Accoglienza familiare nelle parrocchie

Prendono il via domani alle 15.30 presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena 120, con una serata dedicata alle coppie che stanno seguendo il corso per fidanzati, gli incontri dedicati ai progetti di accoglienza familiare aperti alla comunità. Gli ’Incontri informativi sui progetti di accoglienza familiare aperti alla comunità’ sono organizzati dal Centro per le famiglie del Comune, saranno tre ed entreranno nelle parrocchie San Giovanni Evangelisti, Regina Pacis e San Faustino. Nel primo appuntamento in programma sabato dalle 15,30 alle 17,30, si parlerà dell’accoglienza familiare in generale.