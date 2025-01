Accoglienza, ristorazione, cultura per il futuro dell’ex frigo Bini

Si è concluso a fine dicembre il percorso partecipativo "Verso la piazza del sapere", sul futuro dell’ex frigo Bini. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, che spiega in una nota: "Il progetto, che ha visto una forte collaborazione tra cittadinanza e amministrazione, aveva come obiettivo quello di ripensare le funzioni dell’area dell’ex frigo Bini, attualmente oggetto di lavori grazie ai fondi del Pnrr e che prossimamente sarà restituita alla comunità…Le riflessioni emerse durante il percorso hanno evidenziato la necessità di uno spazio a gestione condivisa, che coinvolga attivamente l’amministrazione, la biblioteca, gli abitanti e le associazioni…Durante gli incontri è stata proposta più volte l’idea di un luogo senza orari rigidi e capace di adattarsi alle eterogenee esigenze della comunità. Tra queste nella nuova area dell’ex Frigo Bini non possono mancare, secondo diversi partecipanti, spazi di accoglienza, ristorazione, cultura, arte, gioco, educazione e formazione, con l’obiettivo di rendere l’hub culturale un punto di riferimento dinamico per la città. Il "Documento di proposta partecipata" sarà pubblicato sulla piattaforma regionale PartecipAzioni dopo l’approvazione della Giunta Comunale, e i risultati saranno presentati alla cittadinanza in un evento pubblico previsto a gennaio". Gli assessori alla Cultura e alla Partecipazione, rispettivamente Silvia Cantoni e Ugo Piacquadio, hanno commentato: "Questo percorso rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusività e attenzione ai bisogni della comunità di Castelfranco Emilia. Il progetto di un hub culturale che rifletta le esigenze dei cittadini dimostra come l’amministrazione intenda valorizzare la partecipazione attiva e rendere i residenti protagonisti del cambiamento".

m.ped.