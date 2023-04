Accoglienza, studiare una strategia

Barbara Manicardi

Il sistema accoglienza, secondo il sindaco, rischia di andare in tilt. Troppi migranti arrivano "senza prevviso" e tantissimi sono i minori non accompagnati (infatti si stanno attivando altre strutture dove ospitarli). Modena è accogliente e solidale, ma a quanto pare ora "è troppo". Ora, appunto. Ma in verità sono anni che Modena è invasa da immigrati, molti dei quali vivono in clandestinità occupando edifici dismessi e spacciando droga proprio al Novi Sad che da tempo è un mercato a cielo aperto di stupefacenti così come la zona della stazione. Lo sanno le forze dell’ordine, lo raccontano le cronache. Forse è arrivato il momento di fare sul serio.