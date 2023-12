Accoltella alla gola il compagno della vicina, arrestata per tentato omicidio

Modena, 23 dicembre 2023 – Dopo una lite ha accoltellato alla gola il compagno della vicina di casa. E' stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. In manette è finita ieri sera una 53enne, fermata dagli agenti della squadra mobile intervenuti subito sul posto insieme ai colleghi della volante.

Dopo una lite ha accoltellato alla gola il compagno della vicina di casa; sul posto è arrivata la polizia (foto d'archivio)

Il violento episodio è avvenuto alle 22.45 in zona Cittadella, via Fucini. La donna è stata rintracciata in strada dopo aver colpito con un’arma da taglio la vittima, un tunisino di 32 anni che si era recato presso l’abitazione della compagna appunto, situato nello stesso stabile dove vive l'indagata.

Il fendente inferto alla vittima ha provocato una lesione di circa 10 cm e l'uomo, trasportato d'urgenza al Policlinico, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: ora è fuori pericolo.

Ieri, all’arrivo della Polizia, la 53enne si trovava davanti alla propria abitazione con gli abiti ancora intrisi di sangue e all’esito della perquisizione nel suo domicilio sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico con tracce ematiche.

Nel primo pomeriggio di oggi il pubblico ministero ha proceduto all’interrogatorio dell’arrestata all’esito del quale la donna è stata trasferita in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.