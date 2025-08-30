Accoltella madre, padre e sorella: arrestato

Modena, 30 agosto 2025 – Ha accoltellato il padre, la madre e la sorella di 15 anni: dramma familiare ieri sera intorno alle 22 in via Biondo a Castelnuovo Rangone, nel Modenese: ancora ignote le cause dietro a una tale violenza. L’aggressore, un ragazzo poco più che ventenne, è stato subito arrestato.

I feriti sono tutti ricoverati: l’uomo, 50 anni, è stato portato al Maggiore di Bologna. Le più gravi sono madre, 42 anni, e la ragazza: sono entrambe all'ospedale modenese di Baggiovara e per loro i medici di sono riservati la prognosi. Il giovane aggressore, al momento dell’arrivo dei carabinieri, era ancora in casa ed è stato subito arrestato.

Si tratta – come scrive il sindaco di Castelnuovo – di una famiglia originaria dello Sri Lanka che vive nel Modenese da oltre vent’anni “evidentemente attraversata da fragilità e problemi che ognuno di noi può solo immaginare”.

"Un dramma familiare" che "scuote la nostra comunità che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata", è l’amaro commento del sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi. Il sindaco spiega che nella tarda serata in casa un ragazzo per motivi ancora da chiarire ha aggredito con un coltello i propri familiari, finiti in ospedale. "Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita”, sottolinea Paradisi.

Notizia in aggiornamento