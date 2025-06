Accoltellato a 17 anni in centro a Modena: gravissimo. E’ caccia ai tre aggressori

Modena, 7 giugno 2025 – Ancora sangue lungo corso Vittorio Emanuele. Dopo una lite pare iniziata ai giardini Ducali un ragazzo di origine straniera di 17 anni è stato accoltellato quasi a morte lungo il viale. L’aggressione si è verificata intorno alle 16.

Pare che ad aggredire il minore siano stati tre giovanissimi, forse a loro volta minorenni ma le indagini sono in corso ora da parte delle volanti e della mobile subito intervenuti sul posto. Gli agenti hanno sentito alcuni testimoni e saranno sicuramente di fondamentale importanza i filmati di video sorveglianza della zona.

Non è chiara la natura della violenta lite: ad agosto di due anni fa lungo il corso fu accoltellato un nigeriano 30enne per motivi di droga da due connazionali ora a processo per omicidio volontario.

Il 17enne subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso: è ricoverato in medicina d’urgenza e non sarebbe in pericolo di vita. Mercoledì sera all’interno dei giardini ducali un 18enne è stato aggredito e rapinato del cellulare da due giovani stranieri arrestati poco dopo dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale.