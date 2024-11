Accoltellato al Novi Sad. Choc e rassegnazione: "Zona fuori controllo. Liti e tensioni continue"

"La sera diventa una zona fuori controllo, in mano a questi gruppi che fanno quello che vogliono". Alla pizzeria ’Ai Cappuccini’ tra viale Monte Kosica e via Fontanelli riflettono su quanto accaduto sabato sera. Il titolare e i suoi collaboratori sono stati i primi a soccorrere Z.M., il 19enne accoltellato con tre fendenti da due giovani nei pressi del Novi Sad: chiedeva aiuto e grondava sangue. Il motivo sarebbe il tentativo di rapina del cellulare, ma le indagini sono in corso. Il ragazzo è riuscito a liberarsi degli aggressori e si è rifugiato nella pizzeria. "All’improvviso – ripete il titolare – ce lo siamo ritrovati nel locale che urlava spaventato: ‘Mi hanno ferito con un coltello!’. Mentre parlava, sanguinava tanto. Gli ho detto di sedersi e di calmarsi, io nel frattempo ho avvertito i carabinieri mentre mia moglie si prendeva cura di lui. È arrivato il 118, gli operatori hanno capito che la situazione era complessa, perché era stato colpito al fianco e dietro la schiena".

I due aggressori tra l’altro nel trambusto generale sono anche tornati, passando davanti alla pizzeria, e gli hanno rivolto qualche messaggio minaccioso. Poi sono fuggiti. "Nel frattempo il 19enne aveva chiamato i suoi amici, sono accorsi una ventina di ragazzi". Un tentativo di vendetta? In zona ci sono telecamere, le immagini saranno acquisite dalle forze dell’ordine.

"Sono scene che vediamo quasi tutte le sere – allargano le braccia nella pizzeria – Sabato ci è scappata pure la coltellata, ma la tensione è sempre alta.

Molti di loro sono allo sbando, non credo che lavorino: ci è capitato pure di offrire qualche pizza a chi ce lo chiedeva…".

Poco distante, praticamente in concomitanza con l’accoltellamento, davanti al bar Stadio è scoppiata una rissa con le sedie che volavano. Al momento però in base alle indagini i due episodi non sembrano correlati. Al bar ieri mattina si respirava rassegnazione. È in prima linea, costituisce praticamente l’unico presidio notturno intorno all’area del Novi Sad. Famiglie con passeggini si aggiravano tra le bancarelle del mercato in uno spazio che, se adeguatamente riqualificato, potrebbe essere uno dei più gradevoli di Modena, anche nelle ore serali. E invece al momento regna il degrado (ieri a terra numerosi abiti sparpagliati) e quando cala il sole il parco cambia volto. "Sì, è scoppiata una rissa proprio davanti al locale – dice Silvia, una delle titolari – sedie e tavolini rotti, come sempre succede in questi casi. È la seconda nel giro di una settimana. L’altra volta però l’episodio è avvenuto in pieno giorno, dopo le 13, è intervenuta la polizia. Un ragazzo che fumava qui fuori è entrato e voleva andare in bagno. Mio figlio, visto che noi proviamo anche a fissare delle regole per evitare che la situazione degeneri del tutto, ha detto che per andare in bagno bisognava consumare. Lui si è infuriato e gli ha tirato un pugno in faccia, si è strappato la maglietta, ha preso uno shaker e ha spaccato la vetrina del bancone, dove c’era tanta roba da mangiare: abbiamo dovuto buttare via tutto perché il cibo era coperto da pezzi di vetro. Poi ha preso il posacenere dall’esterno di ferro e ce lo ha tirato addosso".

I titolari in passato avevano gestivano anche l’altro bar in mezzo al Novi Sad: "Lì era peggio, so che anche che in questi giorni ci sono state minacce con la bottiglia: bisognava spendere talmente tanto in sicurezza, che poi non ti rimane niente".