Accoltellato in centro dopo una lite per pochi euro

Avrebbero litigato per pochi euro che probabilmente uno doveva all’altro. A seguito della discussione un cliente avrebbe poi estratto un coltello, colpendo un negoziante al braccio. L’episodio si è verificato ieri, nel primo pomeriggio a Massa Finalese, nei pressi del centro. La dinamica dell’accaduto non è chiara: quel che è certo è che l’uomo, un marocchino di 35 anni è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Mirandola per essere medicato. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite ed è stato subito sottoposto alle necessarie cure. Sul posto sono accorse anche le pattuglie dei carabinieri, che stanno ora indagando sull’accaduto. Il responsabile dell’aggressione sarebbe un connazionale del ferito con il quale, appunto, l’uomo aveva avuto una discussione poco prima, pare legata ad un piccolo debito. I militari avrebbero subito individuato il responsabile (sempre 35enne), che sarà probabilmente denunciato per lesioni aggravate. Sono ora in corso appunto gli accertamenti per far luce sull’accaduto ma l’accoltellamento sarebbe comunque legato ad una lite scoppiata per futili motivi lungo la strada.

Entrambi i coinvolti saranno sentiti nelle prossime ore per raccontare la propria versione dei fatti. Fino a quel momento l’attuale ricostruzione è fondata su ipotesi. Ipotesi che dovranno essere necessariamente confermate dagli uomini dell’Arma, che, dopo la chiamata, sono sopraggiunti immediatamente sul luogo dell’accoltellamento. I militari stanno continuando nelle indagini senza escludere nessun indizio.

v.r.