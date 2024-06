Accoltellato in strada. Giovane chiede aiuto al ’Punto città sicura’

Si è rivolto al "Punto Città Sicura" di piazza Matteotti

e ha chiesto aiuto ai poliziotti presenti. Gli agenti della polizia locale si sono resi subito conto che il giovane, un 19enne, presentava una ferita da taglio al torace e hanno dato l’allarme. Il ragazzo, un 19enne italiano è stato soccorso dai medici e dagli infermieri del 118 e trasportato all’ospedale di Baggiovara. Fortunatamente

le sue condizioni non sono preoccupanti. L’ennesimo e grave episodio di criminalità

si è verificato ieri, intorno alle 17.30 in via Emilia centro. I contorni della vicenda ancora non sono chiari. Quel che è certo è che il ragazzo è stato aggredito nel cuore cittadino mentre percorreva la strada

in sella alla propria bicicletta. Pare che il responsabile sia

un altro giovane italiano, che sarebbe già stato identificato dagli agenti della polizia locale poco dopo l’episodio. Non si esclude che alla base dell’aggressione possa esserci stato un pregresso litigio tra i due ragazzi ma non si può neppure escludere che si sia trattato di un tentativo di rapina. Il 19enne sarebbe stato accoltellato proprio mentre

si trovava in bicicletta. Le indagini della polizia locale chiariranno l’accaduto. Il 19enne si è comunque rivolto agli operatori della polizia locale impiegati nel presidio fisso proprio per assicurare pronto intervento ai cittadini e arginare episodi di criminalità. Il ragazzo, dopo essere stato trasportato in ospedale e medicato è stato poi dimesso. Fortunatamente, infatti, la ferita al torace non è risultata profonda e non ha leso organi vitali.

v.r.