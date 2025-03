Accoltellò il coinquilino, condannato a 4 anni

Iniziarono a litigare violentemente: i dissapori erano legati per lo più a questioni di convivenza. Per cercare di contenere le spese, infatti, avevano deciso di vivere insieme a Castelnuovo Rangone. Al termine dell’ennesimo litigio, però, il ‘rivale’ sferrò sette coltellate all’inquilino, colpendolo in diverse parti del corpo. Ieri l’imputato, un 45enne dello Sri Lanka è stato condannato a 4 anni e otto mesi di carcere. La pubblica accusa, nell’ambito del processo con rito abbreviato aveva chiesto per l’uomo una pena di cinque anni e quattro mesi. La difesa, nella persona dell’avvocato Tommaso Creola, aveva invece chiesto la derubricazione del reato, per il proprio assistito in lesioni gravi. Il caso è noto e risale al 30 aprile dello scorso anno, a Castelnuovo Rangone, all’interno del parco ‘Giovane Holden’. L’imputato accoltellò quasi a morte la vittima, un 42enne connazionale, sostenendo di essersi difeso. Il 42enne, J.A.Y le iniziali , fu colpito dalla raffica di coltellate alla schiena e trasportato all’ospedale di Baggiovara in condizioni critiche. L’aggressore, irregolare sul territorio nazionale, era stato bloccato sul posto dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo, immediatamente intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che avevano assistito alla feroce lite. L’uomo aveva vistose tracce ematiche e aveva con sé un coltello da cucina "per disossatura" della lunghezza di oltre 34 centimetri, con una lama di venti. "Continuava ad inveire contro di me. Mi ha aggredito e mi sono difeso. Non ricordo neppure dove l’ho colpito"- aveva dichiarato l’imputato nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia. A suo dire, insomma, si era difeso. A seguito delle indagini dei militari emerse poi come l’uomo, che lavorava in un macello, convivente della vittima tre settimane fa, proprio per motivi di convivenza fosse già arrivato ad uno ‘scontro’ con il connazionale. Ora il cingalese, in carcere dall’epoca è stato condannato a quattro anni e otto mesi. La difesa, lette le motivazioni valuterà se appellare la sentenza.

v. r.