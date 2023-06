Accoltellò il pitbull del cognato "Ucciso con crudeltà: va processato"

Uccise con due coltellate il cane del cognato, dopo che l’animale aveva aggredito la moglie. Il giovane, un tunisino 33enne, è finito a processo per uccisione di animale e minacce.

I fatti risalgono al maggio del 2021. Secondo quanto raccontato dall’uomo, quella sera il pitbull, di proprietà appunto del fratello della moglie, in dolce attesa, si era scagliato contro la ragazza all’improvviso, mentre la stessa si trovava seduta.

L’animale aveva iniziato a morderle il volto e in nessun modo l’imputato era riuscito a spostarlo. Per questo motivo, a suo dire, aveva afferrato il coltello e colpito l’animale, uccidendolo con due fendenti. "Volevo salvare mia moglie", aveva infatti riferito agli inquirenti (erano intervenuti i carabinieri). La donna era stata poi trasportata in ospedale per essere medicata, viste le numerose lesioni al volto, fortunatamente non gravi (prognosi di 20 giorni).

Secondo il giovane proprietario dell’animale, un pavullese 30enne, invece, il tunisino aveva ucciso il suo pitbull senza alcuna ragione: da qui la denuncia nei suoi confronti per uccisione di animale.

La procura, al termine delle indagini ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti del tunisino, finito a processo per aver, con "crudeltà e senza necessità" – secondo la procura – ammazzato il cane del cognato. Non solo: lo straniero è accusato anche di minacce per aver telefonato al cognato, ‘promettendogli’ in quell’occasione, in qualità di proprietario del pitbull, di fargli del male e annunciandogli appunto che avrebbe ammazzato il suo cane.

La difesa, come anticipato, ha sostenuto invece che il 33enne agì in quel modo al solo scopo di difendere la moglie e salvarla dall’animale, che avrebbe continuato a mordere la vittima se il tunisino non fosse intervenuto con forza.

Ieri l’udienza è stata rinviata al prossimi dodici dicembre per istruttoria e discussione.

Valentina Reggiani