Accoltellò il rivale, andrà a processo

Avevano iniziato a discutere per futili ragioni: probabilmente la richiesta di una sigaretta non ‘accontentata’. Uno dei due aveva poi afferrato un lungo coltello e colpito il ‘rivale’ alla schiena, provocandogli lesioni quasi letali. Per questo motivo è stato rinviato ieri a giudizio con l’accusa di tentato omicidio il 26enne somalo accusato della violenta aggressione, accaduta nell’aprile del 2023, ai danni di un giovane tunisino che all’epoca aveva 22 anni davanti al noto residence di via delle Costellazioni, dove pare entrambi, aggressore e vittima vivessero abusivamente, essendo i due stranieri a quel tempo senza fissa dimora. Il processo inizierà il prossimo 23 giugno davanti al Collegio. Gli agenti della squadra mobile di Modena, dopo minuziose indagini condotte insieme ai colleghi delle volanti avevano individuato il 24enne somalo, richiedente asilo e lo avevano arrestato. L’accoltellamento era avvenuto all’alba: l’imputato aveva appunto afferrato l’arma dopo un violento litigio per poi colpire alla schiena il 22enne. Il diverbio era nato, pare, a seguito di un banale litigio legato appunto ad una sigaretta ‘negata’ dalla vittima al somalo. Sul posto erano subito intervenuti i sanitari del 118 che avevano prestato soccorso al ragazzo, che presentava una profonda ferita da taglio alla schiena. Grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti e alla testimonianza di alcune persone il somalo era stato identificato a stretto giro dagli agenti e ammanettato. Trovati dagli investitori poco dopo anche gli abiti indossati dall’imputato al momento del fatto che, comparati con le immagini della videosorveglianza, erano risultati compatibili con quelli indossati al momento dell’aggressione. Il coltello, una volta aperto, presentava delle evidenti tracce ematiche. Nei confronti dello straniero era scattato il fermo per il grave reato di tentato omicidio. La vittima, ricoverata a Baggiovara con una prognosi iniziale di 30 giorni per perforazione del polmone sinistro era stata successivamente sottoposta ad intervento e dichiarata fuori pericolo. Nei confronti del giovane somalo ora inizierà il processo per tentato omicidio.

v. r.