Accoltellò l’ex, disposta la perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica per verificare se fosse in grado di intendere e di volere al momento del fatto il 41enne di Castelfranco che aveva accoltellato l’ex fidanzata per strada a Guastalla il 2 dicembre. L’ha disposta ieri il giudice delle indagini preliminari Andrea Rat, nell’ambito dell’incidente probatorio richiesto dalla difesa dell’uomo, per il quale la Procura ha formulato l’ipotesi di tentato omicidio e che è sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Il gip ha nominato come perito la psichiatra Beatrice Gerocarni; anche le parti hanno schierato consulenti tecnici: il pubblico ministero ha incaricato lo specialista Angelo Fioritti; la difesa, rappresentata dagli avvocati Guido Sola e Giorgia Menani, si affida al professore di Neuropsicologia forense Giuseppe Sartori e al neuroscienziato Pietro Pietrini. La 45enne parte offesa è tutelata dall’avvocato Nicola Tria: la sua famiglia abita a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana (Mantova). Stando alle investigazioni dei carabinieri, che hanno trovato un riscontro nelle dichiarazioni della famiglia della donna raccolte dal Carlino, il 41enne non si sarebbe rassegnato alla fine della loro storia. Quel giorno era riuscito a incontrare la 45enne a Guastalla. Ma poi l’uomo ha dapprima aggredito la donna dentro la sua auto, colpendola con un coltello da cucina alla gola. Lei è uscita dalla macchina, ma lui l’ha raggiunta continuando a infierire.

Un testimone, il 22enne camionista di Verona, Alen Halilovic, non ha esitato a bloccare il 41enne e ha pure documentato alcuni momenti dell’aggressione. Per premiare il suo coraggio, è partita nei giorni scorsi una richiesta di onorificenza alla Presidenza della Repubblica, di cui sono promotori i Comuni di Castelfranco Emilia dove risiede l’aggressore, Verona, Guastalla e Viadana (Mantova).

Dopo l’accoltellamento il 41enne si era allontanato a tutto gas: qualche ora dopo i carabinieri avevano intercettato la macchina in fuga lungo la statale 12 a Maranello, dov’è iniziato un inseguimento verso Pavullo; il 41enne è stato tallonato e costretto a fermarsi nella frazione di Torre Maina.

Durante l’udienza di convalida del fermo, a Modena, il 41enne aveva consegnato uno scritto al giudice in cui si descriveva il profondo malessere psicologico che lo avrebbe afflitto nei mesi precedenti, portandolo anche a perdere dieci chili. Gli avvocati difensori avevano allora evidenziato che lui "aveva chiesto scusa a tutti e si sentiva incapace di spiegare un gesto incompatibile rispetto alla condotta da lui sempre tenuta e mai improntata a violenza".

