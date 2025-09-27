Accordo Aimag-Hera, i sindaci del No: "Ora un patto tra soci e un nuovo Cda"

Sauro Borghi, sindaco di San Prospero, espressione di una lista civica del centrosinistra progressista, e Stefano Venturini, centrodestra, primo cittadino di Cavezzo, sono gli unici due sindaci (su 21 Comuni soci in totale) che hanno votato contro l’accordo di ‘partnership industriale’ fra Aimag ed Hera. Un voto negativo che ora, dopo la bocciatura del partenariato da parte della Corte dei Conti, assume un valore importante.

"A fronte di questa situazione – esordisce Borghi – non ci sono né vincitori né vinti. Non ci sentiamo ‘vincitori’: abbiamo votato contro per coerenza e conoscenza dei bilanci, consapevoli che si stava andando oltre l’atteggiamento che può avere un’Amministrazione quando ha una partecipazione in una società. Era necessaria una manifestazione di interesse e non quello che è stato fatto". "Cosa chiediamo? Un forte patto di sindacato tra noi 21 sindaci e un CdA di Aimag che sia oggetto di fiducia di tutti i 21 Comuni soci. Chiediamo che sia istituito un Tavolo che con lucidità e franchezza analizzi tutta la situazione, per il bene di Aimag e del territorio".

Con riferimento all’aspetto finanziario, Borghi aggiunge: "Nonostante le difficoltà finanziarie, Aimag era ancora in grado come Gruppo di fornire indici di bilancio interessanti. Non escludiamo sinergie, partnership industriali con Hera o con altre realtà: le strade sono tante. L’accordo ne aveva ‘sposata’ una sola che non ha convinto però la Corte dei Conti e nemmeno il sottoscritto. Ed è andata come speravo, ora occorre ripartire". Concorda il sindaco di Cavezzo, Venturini: "Non è questo il momento di fare polemica: ora occorre rimboccarsi le maniche e agire, per tutelare Aimag, i lavoratori, ma soprattutto il territorio. Poi verrà anche il momento del redde rationem e delle responsabilità. È necessaria una presa di coscienza degli attori coinvolti: CdA, sindaci, tecnici, per poter riportare la vicenda nella dimensione della condivisione reale. Il negoziato va riaperto per risolvere in modo diverso la questione: dunque va azzerato il CdA, rinominato il patto di sindacato e iniziata una interlocuzione seria. Il controllo di Aimag deve restare pubblico e mi auguro che non si voglia proseguire sulla strada bocciata dalla Corte: oltre il danno la beffa".

Dal canto loro, i segretari del Pd di Carpi, Soliera, Campogalliano, e del coordinatore Pd delle Terre d’Argine affermano che "la decisione di sostenere il rafforzamento di Aimag nasce da un percorso condiviso e dalla necessità di garantire una prospettiva industriale solida, strutturata e di lungo periodo, capace di garantire ad Aimag la competitività e la sostenibilità. Serve una soluzione che faccia fronte alle condizioni economico-finanziarie in cui versa la società: non intervenire – aggiungono – significherebbe esporre Aimag, e i nostri territori, a rischi concreti e gravi, non da ultimo la perdita della gestione del servizio idrico e le conseguenze sui livelli occupazionali dell’azienda". In coerenza con la posizione del ‘no’ espressa prima della votazione, la nota non è stata sottoscritta del Pd di Novi che è all’interno della coalizione di centro sinistra.

Maria Silvia Cabri