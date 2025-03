Accordo Aimag-Hera, la presidente:: "Insieme saremo ancora più forti"

Dal 29 giugno 2023 data di insediamento del Consiglio di amministrazione non si era mai concessa pubblicamente a commentare fatti dell’azienda che presiede. Paola Ruggiero lo ha fatto adesso, rompendo un silenzio lungo 21 mesi, per parlare di quell’accordo votato dai rispettivi Cda di Aimag e Hera, che cambierà significativamente il volto azienda della Bassa e Carpi.

Presidente Ruggiero, la nomina da parte dei 21 Comuni soci di due consulenti poterà a ritardi nel cronoprogramma di approvazione del passaggio a Hera?

"Questo lo deve chiedere ai Comuni. Io non credo e credo sia stata una decisione opportuna, necessaria. Me l’attendevo"

Le associazioni economiche del territorio si interrogano sulle ricadute per i 250 milioni di investimenti previsti…

"Nel progetto industriale presentato alle associazioni c’è una mole di investimenti importanti e sono certa che la ricaduta sul territorio non può che essere positiva"

Vero che ai Comuni vengono garantiti 5 milioni di dividendi/anno?

"Il piano industriale prevede una stabilizzazione dei dividendi nella durata dell’arco piano fino al 2028".

Resteranno sempre 5 milioni? "In uscita dal piano potranno essere anche di più"

Ci si chiede perché i Comuni mantenendo il 51% di Aimag debbano cedere la gestione e la nomina dell’amministratore delegato che ha voto decisivo in Cda?

"Noi abbiamo fatto una proposta di governance che prevede un governo industriale da parte del socio Hera. Il mio parere - assolutamente personale - non credo sia un problema cedere il governo industriale con i meccanismi di compensazione che sono stati previsti dall’accordo, come il Comitato del territorio per le scelte strategiche. E credo che il governo industriale dato dal socio privato possa portare a grandi sinergie e pochi sfridi. Credo molto nelle logiche di sinergia industriale che portano un accrescimento e mai a una divisione, mai a muoversi uno contro l’altro. Nessuno ha vantaggio in questo. L’obiettivo è comune: la crescita di Aimag sul territorio, la sua identità. Aimag resta qui, e con Hera sarà più forte. Aimag è un’eccellenza e credo che dobbiamo avere grandissimo rispetto di tutte le maestranze che ci lavorano (650 persone ndr) perché sono uno dei valori più importanti di questa azienda. Io penso che aver salvaguardato, anzi, aver messo in campo una crescita, soprattutto per coloro che lavorano in Aimag sia una delle cose che più di tutte dovrebbero entusiasmare".

Alberto Greco