"Accordo Aimag-Hera, ora strade alternative"

‘Strade alternative’: è quello che chiedono le sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, alla luce della deliberazione con cui la Corte dei Conti ha espresso parere negativo in merito all’operazione di partenariato Aimag-Hera. Che non nascondono anche una certa preoccupazione.

"Esprimiamo attenzione e rispetto per la pronuncia formulata dalla Corte dei Conti – affermano le organizzazioni sindacali, nello specifico Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, Fp-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti - ma al tempo stesso manifestiamo una forte preoccupazione per le possibili ricadute che tale decisione potrebbe avere in termini di tutela dell’occupazione, continuità e qualità del servizio ai cittadini e capacità di investimento sul territorio".

In particolare, con riferimento alla riunione cui hanno partecipato martedì, insieme alle lavoratrici e lavoratori di Aimag, affermano di ritenere "positivo l’orientamento espresso dalla presidente e dal direttore del Gruppo Aimag nel voler percorrere strade alternative, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo per creare sinergie solide e di prospettiva con il Gruppo Hera, salvaguardando così i lavoratori, i servizi e le prospettive di sviluppo industriale".

Ribadiscono poi i sindacati che "in questa fase è assolutamente necessario approfondire le indicazioni della Corte dei Conti per tornare ad avere un confronto immediato fra i soci pubblici e le società coinvolte nel progetto industriale, per valutare ed affrontare assieme le criticità finanziarie e la prossima scadenza della concessione del servizio idrico, per garantire un futuro industriale all’azienda nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori di Aimag. La salvaguardia di un asset strategico come il servizio idrico - sottolineano Cgil, Cisl e Uil - è per noi l’assoluta priorità. Garantire importanti investimenti in tale settore è l’unica maniera per rimanere concorrenziali in un mercato sempre più competitivo. Tutto ciò richiede ingenti risorse economiche che, nel progetto industriale Aimag-Hera, sono state fin dall’inizio del percorso da tutti indicate come ‘indispensabili e necessarie’ per la buona riuscita della partnership".

Le organizzazioni sindacali ritengono poi indispensabile che "in questa fase delicata venga garantito un confronto trasparente e costante con le parti sociali, per individuare soluzioni condivise che permettano di coniugare il rispetto delle regole con la tutela del lavoro e del patrimonio pubblico, nel rispetto dei cittadini e a servizio delle comunità locali, con un solo obiettivo: un percorso condiviso fra Soci pubblici e Società, per arrivare a una soluzione definitiva".

Maria Silvia Cabri