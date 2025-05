Accordo Aimag-Hera. Si va verso il voto

"L’operazione darà garanzie per il futuro: ora vi va serso il voto in Consiglio". Ad annunciare i prossimi passi della partnership Aimag-Hera è stato il sindaco di Carpi, Riccardo Righi nel corso dell’assemblea pubblica alla presenza di circa duecento persone, assessori, consiglieri e rappresentanti di vari Comitati. Al fianco del primo cittadino, il direttore generale di Aimag, Gianluca Valentini. Prosegue dunque il percorso per il rafforzamento della partnership industriale tra Aimag ed Hera: dopo il deposito dei due pareri ‘pro veritate’ sull’accordo, uno giuridico e l’altro economico-finanziario, aventi carattere di terzietà, è prevista, nei prossimi giorni, la pubblicazione degli atti relativi all’operazione ed entro giugno sarà avviato l’iter per l’approvazione in Consiglio comunale. La delibera sarà poi sottoposta al parere della Corte dei Conti e dell’Antitrust. Una volta divenuta esecutiva, si procederà con il perfezionamento dell’accordo nell’assemblea dei soci. "L’accordo – ha ricordato il sindaco - prevede un aumento di capitale in natura attraverso il conferimento ad Aimag da parte di Hera di una partecipazione di circa il 45% di una NewCo cui verranno trasferite le attività che afferiscono al servizio idrico integrato della provincia di Modena (attualmente in capo a Hera) e riguardano la gestione di 7.300 km di reti al servizio di circa 470 mila cittadini. La governance industriale passa a Hera ma rimangono la maggioranza pubblica e il controllo sull’operato di Aimag con un cda composto per il 50% da rappresentanti pubblici e una maggioranza pubblica nel Collegio sindacale e in assemblea".