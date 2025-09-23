"Accordo Hera-Aimag, troppe criticità". Arriva la bocciatura della Corte dei Conti

La Corte dei Conti di Bologna ha espresso parere negativo sull’accordo di partenariato Aimag-Hera. La deliberazione era attesa ma è arrivata come una doccia gelata. Come si legge testualmente: "I giudici contabili hanno rilevato che l’operazione (di acquisizione di una partecipazione indiretta nella società Heracquamoden2a Srl), presenta numerosi profili di criticità: dall’inadempimento dell’onere di motivazione analitica, al fatto che non sono state illustrate né valutate soluzioni alternative rispetto al rafforzamento della partnership con Hera. Dal rilievo che non è stata adeguatamente dimostrata la necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, alla carenza di elementi informativi sulla convenienza economica". Inoltre, la Corte ha rilevato "l’assenza di una procedura di gara a doppio oggetto, come richiesto dalla normativa per le società miste pubblico-private, con conseguente compressione dei principi di concorrenza e trasparenza. I giudici hanno valutato più in generale sfavorevolmente l’intero progetto presentato che, a loro avviso, determinerebbe una sostanziale modifica della governance societaria e della forma di gestione del servizio idrico integrato e produrrebbe, in definitiva, l’effetto di cedere la direzione e la gestione di una società a controllo pubblico (Aimag) ad un soggetto privato, Hera Spa. Immediate le reazioni politiche di coloro che si erano opposti all’approvazione dell’accordo Aimag-Hera. "Tutte le nostre osservazioni erano giuste – afferma Monica Medici, Carpi Civica -. La Corte riprende esattamente quanto le minoranze avevano dichiarato, ma che i sindaci, con supponenza e arroganza, non avevano ascoltato. Ora possiamo dire che In Italia esiste ancora la giustizia". Anche Michele De Rosa, Forza Italia, aveva votato contro (come anche Fratelli d’Italia e Lega): "La sentenza conferma alcune delle perplessità da noi espresse. Tra queste l’incertezza di un dialogo alla pari con Hera".

Voto contrario anche per Paolo Negro, esponente del Pd della Bassa e capogruppo di CresciAmo Concordia, che ha rassegnato le dimissioni in disaccordo con l’orientamento del centrosinistra al governo di Concordia, favorevole all’accordo: "Il parere della Corte segna la vittoria del Bene Comune. I rilievi coincidono con le criticità sostenute. Ora serve rilanciare Aimag nel solco della autentica autonomia, aperta a vere partnership". "Qualsiasi cosa succeda ora – conclude Daniela Depietri, segretaria carpigiana del Pd – rimarrà invariata l’unità delle persone che hanno fatto questa scelta".

Maria Silvia Cabri