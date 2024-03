Accordo tra Maurizio Setti e Volpi. Si è chiuso il contenzioso

Un accordo fra le parti ha chiuso il contenzioso che lo scorso dicembre aveva portato al sequestro preventivo della partecipazione azionaria della "Star Ball srl", socio unico di Hellas Verona, nella società gialloblù. Una questione legata alle controversie tra Maurizio Setti, imprenditore carpigiano e patron gialloblù, e Gabriele Volpi, imprenditore già patron dello Spezia, con al centro il pagamento di un credito richiesto dalle società dello stesso Volpi a quelle di Setti. Il contenzioso aveva portato al provvedimento cautelare da parte del Gip di Bologna con la nomina di un custode delle quote, il dottor Stefano Reverberi. La situazione dunque si è chiusa al meglio per la società gialloblù, come comunicato dallo stesso Hellas Verona.

"Star Ball, socio unico di Hellas Verona, – si legge nella nota – e le altre società facenti capo a Maurizio Setti hanno raggiunto un accordo con le società Delta, Lonestar e Santa Benessere, che ha portato alla definizione di tutte le controversie, di natura civile e penale, insorte tra le parti, comprese quelle che hanno dato luogo, nel dicembre 2023, al sequestro della partecipazione in Hellas Verona. Tali controversie originarono anche la dichiarazione di fallimento di H23, in relazione al quale è stata presentata istanza congiunta di chiusura, a seguito delle rinunce dei creditori alle domande di insinuazione al passivo".