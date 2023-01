Accordo tra Sesa e Amaeco di Fiorano

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale, attraverso la sua controllata Var Group S.p.A., per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Amaeco consolidando così le proprie competenze di digitalizzazione e sostenibilità a supporto delle esigenze di evoluzione digitale del Made in Italy. Sede a Fiorano Modenese, ricavi attesi, nel 2023, oltre gli 1,5 milioni di euro, Amaeco opera nello sviluppo e progettazione di sistemi di monitoraggio energetico e delle performance di ecosostenibilità attraverso soluzioni software proprietarie con focus sul mercato enterprise. "L’operazione di partnership societaria con Amaeco, con cui già avevamo una partnership industriale da circa 12 mesi, arricchisce l’offerta di tecnologia e servizi digitali a supporto della sostenibilità in ambito Digital Green e ci consente di rafforzare l’offerta di soluzioni applicative e consulenza per il mercato enterprise, supportando la forte e crescente domanda di tecnologie digitali per l’efficientamento energetico", il commento di Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Massimo Marchetti, Managing Partner di Var Industries. .